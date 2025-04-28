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20. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi İzmir'de Başlıyor

20. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, 9-11 Mayıs'ta İzmir'de düzenleniyor, spor yaralanmaları üzerine panel ve sempozyumlar olacak.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 10:37
20. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi İzmir'de Başlıyor

Türkiye Spor Hekimleri Derneği tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, 9-11 Mayıs tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Muhiddin Erel ve 20 Mayıs amfilerinde düzenlenecek kongrede; 17 panel, 16 konferans, 3 kurs, 2 uydu sempozyumu ve 1 workshop yer alacak.

Kongre, 9 Mayıs Cuma günü açılış konuşmaları ile başlayacak ve "Spor Hekimliğinin Anadolu'daki Kökleri" başlıklı dersle devam edecek. Bu yıl, spor yaralanmalarının önlenmesinde teknolojik gelişmeler detaylı olarak ele alınacak.

Ayrıca, özellikle basketbolcularda sık görülmekte olan ön çapraz bağ yaralanmaları ayrı bir panelde dört uzman tarafından tartışılacak. Yeni tedavi yöntemleri arasında yer alan kök hücre ise bir uydu sempozyumda ele alınacak.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Metin Ergün, bu yılın ana temasının "Her Yönüyle Spor Yaralanmaları" olduğunu belirterek, spor yaralanmalarının önlenmesi, tanısı ve tedavisi konularının yerli ve yabancı katılımcılarla birlikte bilimsel ve güncel yenilikler çerçevesinde tartışılacağını ifade etti.

Türkiye Spor Hekimleri Derneği tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Uluslararası Katılımlı Türk...

Türkiye Spor Hekimleri Derneği tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, 9-11 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek. Türkiye Spor Hekimleri Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Metin Ergün konuya ilişkin açıklama yaptı.

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