2024 Türkiye Pist Şampiyonası Kocaeli'de Başlıyor

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası Kocaeli'de!

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk yarışı, heyecan dolu bir etkinlik olarak Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan duyuruya göre, organizasyon Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) öncülüğünde 27-28 Temmuz tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

Etkinlik Takvimi

ICRYPEX ana sponsorluğunda gerçekleşecek 2024 Oyman Atabay Sezonu'nun ilk pist buluşması, 27 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00'da idari ve teknik kontrollerle başlayacak. Ardından, antrenmanlar ve sıralama turları gerçekleşecek.

Cumartesi günü saat 16.15'te maxi grup, saat 17.15'te ise süper grupta ilk yarışlar koşulacak. İkinci yarışlar ise 28 Temmuz Pazar günü düzenlenecek.

Özel pist etkinliği, maxi grup ikinci yarışı için saat 13.45 ve süper grup ikinci yarışları için saat 14.45'te başlayarak devam edecek. Organizasyon, saat 16.00'daki ödül töreni ile sona erecek.