2025-2026 Serbest Güreş Yıldızlar Ligi Ankara'da Sona Erdi — Ankara TEDAŞ Şampiyon

2025-2026 Serbest Güreş Yıldızlar Ligi Ankara'da Sona Erdi
2025-2026 Serbest Güreş Yıldızlar Ligi müsabakaları Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda tamamlandı. Mücadele dolu karşılaşmaların ardından takım sıralamaları ve maç sonuçları belirlendi.
Takım Sıralamaları
1. Ankara TEDAŞ Spor Kulübü
2. Gaziantep Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü
3. Çorum Belediyesi Spor Kulübü
Müsabaka Sonuçları
Yarı final: Ankara TEDAŞ (6)-(4) Kocaeli BB
Yarı final: Çorum Belediyesi (4)-(6) Gaziantep Şahinbey
Üçüncülük: Çorum Belediyesi (7)-(3) Kocaeli BB
Final: Gaziantep Şahinbey (3)-(7) Ankara TEDAŞ
Ankara TEDAŞ Spor Kulübü böylece 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.
