2025-2026 Serbest Güreş Yıldızlar Ligi Ankara'da Sona Erdi — Ankara TEDAŞ Şampiyon

2025-2026 Serbest Güreş Yıldızlar Ligi müsabakaları Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda tamamlandı; Ankara TEDAŞ birinci oldu.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 19:09
2025-2026 Serbest Güreş Yıldızlar Ligi müsabakaları Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda tamamlandı. Mücadele dolu karşılaşmaların ardından takım sıralamaları ve maç sonuçları belirlendi.

Takım Sıralamaları

1. Ankara TEDAŞ Spor Kulübü

2. Gaziantep Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü

3. Çorum Belediyesi Spor Kulübü

Müsabaka Sonuçları

Yarı final: Ankara TEDAŞ (6)-(4) Kocaeli BB

Yarı final: Çorum Belediyesi (4)-(6) Gaziantep Şahinbey

Üçüncülük: Çorum Belediyesi (7)-(3) Kocaeli BB

Final: Gaziantep Şahinbey (3)-(7) Ankara TEDAŞ

Ankara TEDAŞ Spor Kulübü böylece 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

