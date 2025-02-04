2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi İstanbul'da Yapılacak

2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi İstanbul'da

Atıcılık alanında önemli bir etkinlik olan 2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Atıcılık Federasyonu, 2025 yılı faaliyet takvimini duyurarak etkinliğin tarihlerini açıkladı.

Şampiyonanın Tarihleri

Bu birleşim, 2-5 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

2025 Yılında Düzenlenecek Diğer Önemli Organizasyonlar

Atıcılık alanındaki diğer önemli etkinlikler ise şu şekildedir:

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası: 7-13 Mart - Osijek/Hırvatistan

7-13 Mart - Osijek/Hırvatistan Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Avrupa Şampiyonası: 23 Temmuz-7 Ağustos - Chateauroux/Fransa

23 Temmuz-7 Ağustos - Chateauroux/Fransa Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi: 2-5 Ekim - İstanbul/Türkiye

2-5 Ekim - İstanbul/Türkiye ISSF Plak Atışları Dünya Şampiyonası: 8-19 Ekim - Atina/Yunanistan

8-19 Ekim - Atina/Yunanistan ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası: 6-16 Kasım - Kahire/Mısır

2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de düzenlenmesi, ülkemizin spor etkinliklerini destekleme konusundaki kararlılığını göstermektedir.