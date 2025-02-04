DOLAR
35,93 0,11%
EURO
37,32 -0,71%
ALTIN
3.283,54 -0,86%
BITCOIN
3.589.871,53 1,36%

2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi İstanbul'da Yapılacak

İstanbul, 2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak. Organizasyon 2-5 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 21:31
2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi İstanbul'da Yapılacak

2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi İstanbul'da

Atıcılık alanında önemli bir etkinlik olan 2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Atıcılık Federasyonu, 2025 yılı faaliyet takvimini duyurarak etkinliğin tarihlerini açıkladı.

Şampiyonanın Tarihleri

Bu birleşim, 2-5 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

2025 Yılında Düzenlenecek Diğer Önemli Organizasyonlar

Atıcılık alanındaki diğer önemli etkinlikler ise şu şekildedir:

  • Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası: 7-13 Mart - Osijek/Hırvatistan
  • Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Avrupa Şampiyonası: 23 Temmuz-7 Ağustos - Chateauroux/Fransa
  • Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi: 2-5 Ekim - İstanbul/Türkiye
  • ISSF Plak Atışları Dünya Şampiyonası: 8-19 Ekim - Atina/Yunanistan
  • ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası: 6-16 Kasım - Kahire/Mısır

2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de düzenlenmesi, ülkemizin spor etkinliklerini destekleme konusundaki kararlılığını göstermektedir.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Yaş Altı Milli Takım'ın Kamp Kadrosu Açıklandı!
2
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final İçin Avantaj Sağladı
3
Pallacanestro Reggiana, Aliağa Petkimspor'u Uzatmada Geçti!
4
Beşiktaş, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti! Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta sonuçları
5
Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Odaklandı
6
Anadolu Efes, Real Madrid'i 79-73 Yenerek 12. Galibiyetini Elde Etti
7
2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi İstanbul'da Yapılacak

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!