Alanyaspor, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Maç öncesi son idman

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta maçında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra takım pas çalışması yaptı ve antrenman taktik çalışmalar ile tamamlandı.

Alanyaspor takımı hazırlıkların ardından bugün öğleden sonra Trabzon’a gidecek.

