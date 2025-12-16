Düzce’de 'Kiralık Kaleci' Emre Yılmaz Eğitime Gelir Sağlıyor

Halı saha tutkusu öğrenci bütçesine destek oluyor

Düzce’de iletişim fakültesi öğrencisi Emre Yılmaz, Türkiye’de yaygın olan halı saha kültüründe oyuncuların genellikle tercih etmediği kaleci pozisyonundaki açığı değerlendirerek eğitim masraflarına katkı sağlıyor.

Düzce Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Yılmaz, eğitimine devam ederken hobi olarak sürdürdüğü futbol tutkusunu kazanca dönüştürdü. Genç öğrenci, haftada ortalama 4-5 müsabakada "kiralık kaleci" olarak görev alıyor.

Yılmaz, yaptığı açıklamada kalecilik yapmayı sevdiğini ve arkadaşlarının talebi üzerine maçlara gittiğini belirtti. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Halı sahaların aranan kalecisi denildiğinde benim için bir iltifat oluyor. Fena değilimdir, güzel oynuyorum. Kalecilik yapmayı da seviyorum. Bu konuda herhangi bir altyapım yok. Ortaokulda okul takımında kaleciydim. Lisede bir müddet ara verdim. Hatta lisede topa değmedim diyebilirim"

Genç oyuncu, halı saha organizasyonlarında kaleci bulmanın zorluğuna da dikkati çekerek, "Halı sahada maç oynanacağı zaman arkadaşlarım bana ulaşıyor. Müsait oldukça arkadaşlarımı kırmamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Emre Yılmaz örneği, öğrenci hayatında yaratıcı çözümlerle hem hobi hem de gelir kaynakları oluşturmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

DÜZCE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, TÜRKİYE'DE YAYGIN BİR SPOR KÜLTÜRÜ OLAN HALI SAHA MAÇLARINDA, OYUNCULARIN GENELLİKLE TERCİH ETMEDİĞİ KALECİ POZİSYONUNDAKİ AÇIĞI DEĞERLENDİREREK EĞİTİM MASRAFLARINA KATKI SAĞLIYOR.