DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,25 -0,09%
ALTIN
5.887,07 0,34%
BITCOIN
3.680.643,71 -0,38%

Düzce’de 'Kiralık Kaleci' Emre Yılmaz Eğitime Gelir Sağlıyor

Düzce Üniversitesi öğrencisi Emre Yılmaz, 'kiralık kaleci' olarak haftada 4-5 maçta görev alıp eğitim masraflarına katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:07
Düzce’de 'Kiralık Kaleci' Emre Yılmaz Eğitime Gelir Sağlıyor

Düzce’de 'Kiralık Kaleci' Emre Yılmaz Eğitime Gelir Sağlıyor

Halı saha tutkusu öğrenci bütçesine destek oluyor

Düzce’de iletişim fakültesi öğrencisi Emre Yılmaz, Türkiye’de yaygın olan halı saha kültüründe oyuncuların genellikle tercih etmediği kaleci pozisyonundaki açığı değerlendirerek eğitim masraflarına katkı sağlıyor.

Düzce Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Yılmaz, eğitimine devam ederken hobi olarak sürdürdüğü futbol tutkusunu kazanca dönüştürdü. Genç öğrenci, haftada ortalama 4-5 müsabakada "kiralık kaleci" olarak görev alıyor.

Yılmaz, yaptığı açıklamada kalecilik yapmayı sevdiğini ve arkadaşlarının talebi üzerine maçlara gittiğini belirtti. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Halı sahaların aranan kalecisi denildiğinde benim için bir iltifat oluyor. Fena değilimdir, güzel oynuyorum. Kalecilik yapmayı da seviyorum. Bu konuda herhangi bir altyapım yok. Ortaokulda okul takımında kaleciydim. Lisede bir müddet ara verdim. Hatta lisede topa değmedim diyebilirim"

Genç oyuncu, halı saha organizasyonlarında kaleci bulmanın zorluğuna da dikkati çekerek, "Halı sahada maç oynanacağı zaman arkadaşlarım bana ulaşıyor. Müsait oldukça arkadaşlarımı kırmamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Emre Yılmaz örneği, öğrenci hayatında yaratıcı çözümlerle hem hobi hem de gelir kaynakları oluşturmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

DÜZCE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, TÜRKİYE'DE YAYGIN BİR SPOR KÜLTÜRÜ OLAN HALI SAHA MAÇLARINDA...

DÜZCE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, TÜRKİYE'DE YAYGIN BİR SPOR KÜLTÜRÜ OLAN HALI SAHA MAÇLARINDA, OYUNCULARIN GENELLİKLE TERCİH ETMEDİĞİ KALECİ POZİSYONUNDAKİ AÇIĞI DEĞERLENDİREREK EĞİTİM MASRAFLARINA KATKI SAĞLIYOR.

DÜZCE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, TÜRKİYE'DE YAYGIN BİR SPOR KÜLTÜRÜ OLAN HALI SAHA MAÇLARINDA...

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Alanyaspor'u A Grubu'nda Ağırlıyor — Ziraat Türkiye Kupası
2
Bilecik 1. Amatör Lig: Osmaneli Gençlerbirliği ve Osmanelispor Kayıpsız İlerliyor
3
Kadir Yıldırım, WAKO'da Tarihe Geçti: Art Arda İkinci Dünya Şampiyonluğu
4
Kütahyalı Judocu Ahmet Burak Maran Zonguldak'ta Bronz Madalya
5
Gaziantep'in Şampiyonları Fatma Şahin ile Buluştu
6
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 0-1 Göztepe — Janderson’ın Golü
7
Beşiktaş, Avusturya'da Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi