2025 Kadınlar Federasyon Kupası Finalistleri Belli Oldu

2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nda Finalistler Belli Oldu
Basketbolda 2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nda finalist ekipler netleşti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen yarı final karşılaşmalarında, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, 01 Adana Basketbol'u 86-58 mağlup ederek finale yükselme başarısını gösterdi.
Diğer yarı final müsabakası ise oldukça çekişmeli geçti. Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, J&M Çanakkale Belediyespor'u 64-61'lik skorla geçerek finale adını yazdırdı.
Final Maçının Detayları
Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile Lidya Gaden City Turgutlu Belediyespor arasındaki final maçı, 19 Ocak Pazar günü saat 17.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.