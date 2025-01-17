2025 Kadınlar Federasyon Kupası Finalistleri Belli Oldu

Kadınlar Federasyon Kupası'nda Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile Lidya Gaden City Turgutlu Belediyespor finalde karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:04
2025 Kadınlar Federasyon Kupası Finalistleri Belli Oldu

2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nda Finalistler Belli Oldu

Basketbolda 2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nda finalist ekipler netleşti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen yarı final karşılaşmalarında, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, 01 Adana Basketbol'u 86-58 mağlup ederek finale yükselme başarısını gösterdi.

Diğer yarı final müsabakası ise oldukça çekişmeli geçti. Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, J&M Çanakkale Belediyespor'u 64-61'lik skorla geçerek finale adını yazdırdı.

Final Maçının Detayları

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile Lidya Gaden City Turgutlu Belediyespor arasındaki final maçı, 19 Ocak Pazar günü saat 17.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.

İLGİLİ HABERLER

Son Dakika: Çalışanlarının Maaşı Yüzde 27 Arttı!

İstanbul'da Ulaşıma Zammı! O Ücretler Yüzde 35 Artıyor

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Süt Ürünlerine Dev Zam Yolda: Tüketiciyi Zorlayacak Yeni Artışlar Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Sırbistan'ı Aşarak 3'te 3 Yaptı
2
Barcelona, Anadolu Efes'i 90-80 Yenerek 13. Galibiyetini Elde Etti
3
Murat Şahin, Hatayspor'un Galatasaray ile 1-1 Beraberliğini Değerlendirdi
4
5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası Adana'da Başladı
5
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 98-86 Mağlup Etti: Jasikevicius'tan Açıklamalar
6
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Sırbistan'ı Yenerek Elemelerde İkide İki Yaptı
7
Galatasaray Beraberlikten Üzgün: Okan Buruk Açıklamalarda Bulundu

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

Süt Ürünlerine Dev Zam Yolda: Tüketiciyi Zorlayacak Yeni Artışlar Geliyor

Emeklilere Zam Şoku: Kanun Teklifi Geçti Ama Beklentiler Karşılanmadı

Son Dakika: Çalışanlarının Maaşı Yüzde 27 Arttı!

Asgari Ücrete Ara Zam Mümkün mü? Emeklilere Müjdeli Haber Geliyor Mu?

İstanbul'da Ulaşıma Zammı! O Ücretler Yüzde 35 Artıyor

2024 Yeni Yıl Zammı: Garanti ve İş Bankası'ndan Önemli Artış İmzası Geldi