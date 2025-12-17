Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor 2-1 Gaziantep FK (İlk Yarı)
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında oynanan mücadelede Çaykur Rizespor, konuk ekip Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı. Ev sahibi takımın gollerini Halil Dervişoğlu kaydederken, Gaziantep FK'nin golü Sorescu'dan geldi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakika: Orta sahada topla buluşan Zeqiri'nin soldan ceza sahasına girip yaptığı ortada, arka direkte Halil Dervişoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
21. dakika: Ceza sahasında oluşan karambolde sol tarafta topu önünde bulan Zeqiri'nin pasında Halil Dervişoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
37. dakika: Kaleci Erdem Canpolat'ın hatalı pasında ceza sahası içinde Sorescu'nun şutunda top filelere gitti. 2-1
Hakemler ve Kartlar
Hakemler: Batuhan Kolak, Uğur Sarı, Gökmen Baltacı
Sarı kart: Christopher Lungoyi, Enver Kulasin (Gaziantep FK)
Kadrolar
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Alikulov, Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Buljubasic, Zeqiri, Laçi, Emrecan Bulut, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Osman Yağız Topçu, Samet Akaydin, Casper Hojer, Modibo Sagnan, Giannis Papanikolaou, Ibrahim Olawoyin, Jesuran Rak-Sakyi, Ali Sowe, Antonio Augusto, Yakup Ayan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gaziantep FK: Burak Bozan, Sorescu, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Bacuna, Ogün Özçiçek, Kulasin, Maxim, Lungoyi, Boateng
Yedekler: Zafer Görgen, Luis Perez, Rob Nizet, Mehmet Samet Kalkan, Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Mohamed Bayo, Ali Osman Kalın, Yusuf Kabadayı, Ali Imran Işık
Teknik Sorumlu: Adem Kaya
Goller
Halil Dervişoğlu (dk. 1 ve 21) — Çaykur Rizespor
Sorescu (dk. 37) — Gaziantep FK
