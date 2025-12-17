DOLAR
Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor 2-1 Gaziantep FK — İlk Yarı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Çaykur Rizespor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Halil Dervişoğlu iki, Sorescu bir gol kaydetti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 19:03
Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor 2-1 Gaziantep FK (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında oynanan mücadelede Çaykur Rizespor, konuk ekip Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı. Ev sahibi takımın gollerini Halil Dervişoğlu kaydederken, Gaziantep FK'nin golü Sorescu'dan geldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakika: Orta sahada topla buluşan Zeqiri'nin soldan ceza sahasına girip yaptığı ortada, arka direkte Halil Dervişoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

21. dakika: Ceza sahasında oluşan karambolde sol tarafta topu önünde bulan Zeqiri'nin pasında Halil Dervişoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

37. dakika: Kaleci Erdem Canpolat'ın hatalı pasında ceza sahası içinde Sorescu'nun şutunda top filelere gitti. 2-1

Hakemler ve Kartlar

Hakemler: Batuhan Kolak, Uğur Sarı, Gökmen Baltacı

Sarı kart: Christopher Lungoyi, Enver Kulasin (Gaziantep FK)

Kadrolar

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Alikulov, Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Buljubasic, Zeqiri, Laçi, Emrecan Bulut, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Osman Yağız Topçu, Samet Akaydin, Casper Hojer, Modibo Sagnan, Giannis Papanikolaou, Ibrahim Olawoyin, Jesuran Rak-Sakyi, Ali Sowe, Antonio Augusto, Yakup Ayan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gaziantep FK: Burak Bozan, Sorescu, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Bacuna, Ogün Özçiçek, Kulasin, Maxim, Lungoyi, Boateng

Yedekler: Zafer Görgen, Luis Perez, Rob Nizet, Mehmet Samet Kalkan, Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Mohamed Bayo, Ali Osman Kalın, Yusuf Kabadayı, Ali Imran Işık

Teknik Sorumlu: Adem Kaya

Goller

Halil Dervişoğlu (dk. 1 ve 21) — Çaykur Rizespor

Sorescu (dk. 37) — Gaziantep FK

