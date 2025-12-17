TFF ve Katar Futbol Federasyonu Arasında İş Birliği Anlaşması

TFF ile Katar Futbol Federasyonu iş birliği anlaşması imzaladı

Doha'daki törenle iki federasyon arasında kapsamlı ortaklık başlatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Katar Futbol Federasyonu arasında kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Tören, Katar’ın başkenti Doha'da düzenlendi. Anlaşmaya TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Katar Futbol Federasyonu Başkanı Jassim bin Rashid Al Buainain imza attı.

Törene ayrıca TFF Başkan Vekili Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da katıldı.

Anlaşma kapsamında futbolu ilgilendiren tüm alanlarda iki federasyonun ortak çalışmalar yürütmesi, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu adımın federasyonlar arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmesi amaçlanıyor.

İmza töreninin ardından, iki federasyon başkanları arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) İLE KATAR FUTBOL FEDERASYONU ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI