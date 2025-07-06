2025 Optimist Dünya Şampiyonası, Slovenya'da Başarıyla Tamamlandı

2025 Optimist Dünya Şampiyonası'nın Final Yarışları Gerçekleşti

2025 Optimist Dünya Şampiyonası, Slovenya'nın Portoroz kentinde gerçekleştirildi. Şampiyona, 26 Haziran tarihinde başlayan ve 281 sporcunun katıldığı etkileyici bir organizasyon olarak dikkat çekti.

Türk Milli Takımı'nın Performansı

Türkiye Yelken Federasyonu'ndan yapılan açıklamalara göre, milli yelkencilerimiz arasında yer alan Mehmet Erkut Budak (İstanbul Yelken Kulübü) yarışmayı 18. sırada tamamladı. Diğer milli sporcularımız Doruk Çelikel (İstanbul Yelken Kulübü) 111., Kaan Güvenç (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) 117., Akın Hammaş (Galatasaray Spor Kulübü) 131. ve Yağmur Öztekin ise genel klasmanda 157. olarak yer aldı. Kızlar kategorisinde ise Yağmur Öztekin, 31. sırada kendine yer buldu.

Özellikle genç yelkencilerin katılımıyla hareketli geçen bu şampiyona, sporun uluslararası düzeydeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli yelkencilerin de yarıştığı 2025 Optimist Dünya Şampiyonası, Slovenya'da tamamlandı. Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portoroz kentinde 26 Haziran'da başlayan ve 281 sporcunun madalya mücadelesi verdiği şampiyona, final yarışlarıyla sona erdi.

Milli yelkencilerin de yarıştığı 2025 Optimist Dünya Şampiyonası, Slovenya'da tamamlandı. Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portoroz kentinde 26 Haziran'da başlayan ve 281 sporcunun madalya mücadelesi verdiği şampiyona, final yarışlarıyla sona erdi.