2025 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

2025 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası Tarih ve Yer Bilgisi

Türkiye Salon Kürek (Ergometre) Şampiyonası, 11 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek. Türkiye Kürek Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, yeni yılın ilk kürek şampiyonası MSÜ Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Kategori ve Yarış Düzenlemeleri

Bu yılki şampiyonada yarışacak sporcular, büyükler, 23, 19, 17 ve 15 yaş altı kategorilerinde mücadele edecekler. Bunun yanı sıra, para kürek PR2 ve PR3 sınıflarında da yarışmalar düzenlenecek.