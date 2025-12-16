DOLAR
Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçı İçin Kemerburgaz'da Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 21:07
Antrenmanın öne çıkan noktaları

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman, salonda kuvvet çalışması ile ve sahada dinamik ısınma ile başladı. Çalışma, iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışması ile devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuva ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı idman ile tamamlayacak.

