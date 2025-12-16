DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,22 -0,02%
ALTIN
5.911,97 -0,08%
BITCOIN
3.747.989,59 -2,27%

Efeler Ligi: Halkbank 3-0 Spor Toto

Efeler Ligi 11. haftasında Halkbank, TVF Ziraat Bankkart'ta Spor Toto'yu 3-0 (25-20, 25-21, 25-22) mağlup etti.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 21:19
Efeler Ligi: Halkbank 3-0 Spor Toto

Efeler Ligi: Halkbank 3-0 Spor Toto

Efeler Ligi 11. hafta maçında Halkbank, Spor Toto'yu net bir oyunla 3-0 mağlup etti.

Maç Özeti

TVF Ziraat Bankkart salonunda oynanan karşılaşmada Halkbank setleri 25-20, 25-21, 25-22 alarak rakibini mağlup etti. Maçın süresi 1 saat 23 dakika olarak kaydedildi.

Maç Bilgileri

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Yasin İlhan

Kadro ve Teknik Ekip

Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Marek Sotola, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Berk Dilmenler, Yunus Emre Tayaz, Berk Dilmenler

Başantrenör: Radostin Stoytchev

Spor Toto: Doğan Karakoç, Oreol Camejo, Melih Sıratça, Doğukan Yaltıraklı, Orçun Ergün, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Koç, Emin Gök, Kaan Bülbül, Muhammed Kaya, İzzet Ünver, Mehmet Ege Biber, Jess Herrera Jaime, Bennie Tuinstra, Beytullah Hatipoğlu (L), Burak Mert (L)

Başantrenör: Nedim Özbey

Setler: 25-20, 25-21, 25-22

Süre: 1 saat 23 dakika

EFELER LİGİ 11. HAFTA MAÇINDA HALKBANK ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, SPOR TOTO'YU 3-0 MAĞLUP ETTİ.

EFELER LİGİ 11. HAFTA MAÇINDA HALKBANK ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, SPOR TOTO'YU 3-0 MAĞLUP ETTİ.

EFELER LİGİ 11. HAFTA MAÇINDA HALKBANK ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, SPOR TOTO'YU 3-0 MAĞLUP ETTİ.

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçı İçin Kemerburgaz'da Hazırlıklara Başladı
2
Efeler Ligi: Halkbank 3-0 Spor Toto
3
RAMS Başakşehir, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
4
Hırvatistan'da Atıcılık Heyecanı: Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası Başlıyor
5
Söğütspor Teknik Heyetle Yollarını Ayırdı — Savaş Akgün Göreve Getirildi
6
Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan Maç Sonrası Açıklamalar
7
Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası Tamamlandı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi