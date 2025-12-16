Efeler Ligi: Halkbank 3-0 Spor Toto
Efeler Ligi 11. hafta maçında Halkbank, Spor Toto'yu net bir oyunla 3-0 mağlup etti.
Maç Özeti
TVF Ziraat Bankkart salonunda oynanan karşılaşmada Halkbank setleri 25-20, 25-21, 25-22 alarak rakibini mağlup etti. Maçın süresi 1 saat 23 dakika olarak kaydedildi.
Maç Bilgileri
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Yasin İlhan
Kadro ve Teknik Ekip
Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Marek Sotola, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Berk Dilmenler, Yunus Emre Tayaz, Berk Dilmenler
Başantrenör: Radostin Stoytchev
Spor Toto: Doğan Karakoç, Oreol Camejo, Melih Sıratça, Doğukan Yaltıraklı, Orçun Ergün, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Koç, Emin Gök, Kaan Bülbül, Muhammed Kaya, İzzet Ünver, Mehmet Ege Biber, Jess Herrera Jaime, Bennie Tuinstra, Beytullah Hatipoğlu (L), Burak Mert (L)
Başantrenör: Nedim Özbey
Setler: 25-20, 25-21, 25-22
Süre: 1 saat 23 dakika
