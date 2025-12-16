RAMS Başakşehir, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

RAMS Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta maçında 18 Aralık Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Antrenmanda yapılan çalışmalar
Başakşehir'de idman topla ısınmayla başlayıp, rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman, turnuva oyunu ile sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacakları idmanla sürdürmeye devam edecek.
