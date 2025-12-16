DOLAR
RAMS Başakşehir, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık'ta deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına tesislerindeki antrenmanla başladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 21:12
RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta maçında 18 Aralık Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenmanda yapılan çalışmalar

Başakşehir'de idman topla ısınmayla başlayıp, rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman, turnuva oyunu ile sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacakları idmanla sürdürmeye devam edecek.

