2026 Dünya Kupası Elemeleri Kura Çekimi Yarın Gerçekleşecek: Türkiye'nin Rakipleri Belli Olacak

2026 Dünya Kupası Yolunda Kura Heyecanı

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri, yarın düzenlenecek kura çekimi ile belli olacak. Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'deki merkezinde (TSİ) 14.00'te başlayacak.

Kura Çekimi Detayları

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA ülkeleri arasındaki europalı elemeler grup kura çekimi gerçekleştirilecek. Türkiye, 2. torbada yer alacak ve toplamda 54 ülkenin katılacağı kura çekiminde 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı olmak üzere toplam 12 grup belirlenecek.

Türkiye'nin Gruplardaki Durumu

Türkiye, Mart ayında UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselmek amacıyla Macaristan ile play-off maçı oynayacak. Bu nedenle 4 takımlı bir grupta yer alacak. Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında gerçekleştirilirken, 4 takımlı gruplarda ise karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.

Torbalar ve Kura Kriterleri

FIFA tarafından açıklanan Avrupa elemeleri torbaları şu şekilde oluştu:

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka, Avusturya

Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka, Avusturya 2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya, Norveç

Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya, Norveç 3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek, İsrail

İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek, İsrail 4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya

Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya 5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino

UEFA Yönetim Kurulu kararlarına göre belirli takımların aynı grupta yer almasına izin verilmeyecek. Örneğin, Cebelitarık ve İspanya ile Kosova ve Bosna-Hersek gibi takımlar aynı grupta bulunamayacak.

2026 Dünya Kupası Detayları

Toplamda 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılacak. Gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım ile birlikte toplam 16 takım play-off maçlarına katılacak. Play-off karşılaşmaları, 2026'nın mart ayında yapılacak.

Açılış Maçı ve Finale Doğru

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı 11 Haziran 2026'da Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadyumu'nda oynanacak. Turnuvanın final maçı ise 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.