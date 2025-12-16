DOLAR
Dembele, FIFA The Best 2025'te Yılın En İyi Futbolcusu Seçildi

FIFA'nın 'The Best' 2025 ödül töreninde Ousmane Dembele yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi; gala Doha'da düzenlendi, diğer ödüller ve yılın 11'i açıklandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 22:33
Futbolda 2025 yılının en başarılı isimlerinin belirlendiği The Best ödüllerinin kazananları açıklandı. Gala gecesi Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi ve ödüller FIFA tarafından sahiplerine verildi.

Yılın En İyi Erkek Futbolcusu

Ousmane Dembele, Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu olarak FIFA yılın en iyi erkek futbolcusu ödülüne layık görüldü. Dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin oy kullandığı törende Dembele'nin başarısı öne çıktı.

Puskas Ödülü ve Yılın 11'i

Puskas Ödülü: Yılın en iyi golüne verilen ödülün sahibi Santiago Montiel oldu. Montiel, Independiente formasıyla bu prestijli ödülü kazandı.

Erkeklerde yılın 11'i şöyle: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembele.

Gecede Ödül Alan Diğer İsimler

Yılın kadın futbolcusu: Aitana Bonmati

Yılın erkek kalecisi: Gianluigi Donnarumma

Yılın kadın kalecisi: Hannah Hamton

Yılın erkek teknik direktörü: Luis Enrique

Yılın kadın teknik direktörü: Sarina Wiegman

Yılın en iyi taraftar grubu: Zakho SC

Fair Play ödülü: Andreas Harlass-Neuking

