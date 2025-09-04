2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye Gürcistan'ı 3-2 yendi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 8 maç oynandı. E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.
Ay-yıldızlıların gollerini Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri Zuriko Davitashvili ve Khvicha Kvaratskhelia tarafından atıldı.
Grubun diğer maçında ise İspanya, konuk olduğu Bulgaristan'ı 3-0 yendi; golleri Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella ve Mikel Merino kaydetti.
Haftanın sonuçları
A Grubu
Slovakya - Almanya: 2-0
Lüksemburg - Kuzey İrlanda: 1-3
E Grubu
Gürcistan - Türkiye: 2-3
Bulgaristan - İspanya: 0-3
G Grubu
Litvanya - Malta: 1-1
Hollanda - Polonya: 1-1
J Grubu
Kazakistan - Galler: 0-1
Lihtenştayn - Belçika: 0-6