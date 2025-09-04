DOLAR
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye Gürcistan'ı 3-2 yendi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. haftasında 8 maç oynandı. A Milli Takım, Gürcistan'ı Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-2 yendi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 23:45
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 8 maç oynandı. E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Gürcistan3-2 mağlup etti.

Ay-yıldızlıların gollerini Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri Zuriko Davitashvili ve Khvicha Kvaratskhelia tarafından atıldı.

Grubun diğer maçında ise İspanya, konuk olduğu Bulgaristan3-0 yendi; golleri Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella ve Mikel Merino kaydetti.

Haftanın sonuçları

A Grubu

Slovakya - Almanya: 2-0

Lüksemburg - Kuzey İrlanda: 1-3

E Grubu

Gürcistan - Türkiye: 2-3

Bulgaristan - İspanya: 0-3

G Grubu

Litvanya - Malta: 1-1

Hollanda - Polonya: 1-1

J Grubu

Kazakistan - Galler: 0-1

Lihtenştayn - Belçika: 0-6

