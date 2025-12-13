Samsunspor, Başakşehir Karşısında 4 Maçlık Galibiyet Özlemine Son Vermek İstiyor

Maç Detayları ve Hedef

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Başakşehir'i yenip 4 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, ligde yeniden üç puanla buluşarak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Karşılaşma Bilgileri

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Samsunspor, yarın saat 20.00'de Başakşehir’i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde kırmızı-beyazlılar 15 puanla 6. sırada yer alırken, turuncu-lacivertliler ise 17 puanla 9. sırada bulunuyor.

Hakem ve Kadro Durumu

Maçta hakem üçlüsü olarak Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci ve Murat Altan görev yapacak. Samsunspor cephesinde Joe Mendes kırmızı kart cezası ve Celil Yüksel ise 45 gün hak mahrumiyeti nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları devam eden Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa da kadroda yer alamayacak.

Bununla birlikte, bir süredir takımla antrenmanlara katılan Tanguy Coulibaly'nin müsabaka saatindeki durumu belirsizliğini koruyor.

Performans ve Teknik Direktörün Hedefi

Samsunspor ligde 3, Avrupa kupasında ise 1 olmak üzere toplam 4 maçtır galip gelemiyor. Bu süreçte Beşiktaş ve Alanyaspor ile berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Galatasaray ve AEK Atina’ya mağlup oldu.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, uzun süren galibiyet hasretine son verip üst sıralara yükselmek için sahaya çıkacak.

