Kayserispor ilk kez gole kapandı: Rizespor'u 1-0 mağlup etti

Kayserispor, Süper Lig'de 14. maçın ardından ilk kez kalesini gole kapatarak deplasmanda Rizespor'u 1-0 yendi; sezonda kalesinde 31 gol var.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:10
Süper Lig'de 14. haftada ilk temiz ağ

Kayserispor, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 14 karşılaşmanın ardından ilk kez kalesini gole kapattı.

Sarı kırmızılı ekip, deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı ve bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden noktaladı.

Ligin en çok gol yiyen ekipleri arasında yer alan Kayserispor, bu mücadelede sezonun en kritik savunma performanslarından birini sergiledi ve moral depoladı.

Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 14 hafta sonrasında kalesinde 31 gol gördü.

