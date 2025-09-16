2026 UEFA Avrupa Ligi Finali için Beşiktaş Park'ta Organizasyon İncelemeleri Başladı

UEFA ve TFF, Beşiktaş Park'ta 2026 Avrupa Ligi Finali Hazırlıklarını İnceledi

UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, 20 Mayıs 2026'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali öncesinde Beşiktaş Park Stadı'nda kapsamlı bir organizasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Toplantıda UEFA temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü yetkilileri, takımların kalacakları oteller, kullanacakları antrenman sahaları, güvenlik uygulamaları, taraftar ve medya alanları ile şehir içi ulaşım planlarını ayrıntılı olarak değerlendirdi.

Saha ve Tesis İncelemesi

Heyetler, finale ev sahipliği yapacak statta soyunma odaları, koridorlar, otoparklar, canlı yayın alanları, tribünler, VIP tribünü, koltuklar, saha ve stadın çevresi gibi ana unsurlarda yerinde incelemelerde bulundu.

Takvim ve Sonraki Adımlar

Yapılan incelemeler kapsamında tespit edilen ihtiyaçlar ve düzenlemeler üzerinde çalışmalar sürdürülecek. İncelemeler, 19 Eylül'de sona erecek.