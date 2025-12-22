25 Mart Oltu Belediyespor Liderlik Koltuğuna Oturdu

25 Mart Oltu Belediyespor, sahasında oynadığı maçta Erzurum Üniversiteli Gençler Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Maç Detayları

Oltu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 19. dakikada Bahadır Gülyurt'un golüyle öne geçti. 26. dakikada Abdullah Kaya'nın kaydettiği golle fark ikiye çıktı ve 25 Mart Oltu Belediyespor ilk yarıyı 2-0 üstün kapattı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Oltu temsilcisi, 56. dakikada Arif Korkmaz'ın golüyle skoru 3-1'e taşıdı. Mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdıran 25 Mart Oltu Belediyespor, liderlik koltuğuna otururken, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Takıma Oltu halkı'nın yoğun destek verdiği görüldü.

