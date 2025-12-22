DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,32 -0,32%
ALTIN
6.090,2 -1,97%
BITCOIN
3.853.837,55 -2,01%

Menemen FK 2-2 1461 Trabzon FK | TFF 2. Lig 17. Hafta

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Menemen FK ile 1461 Trabzon FK 2-2 berabere kaldı; goller Baran Demiroğlu ve Süleyman Güneş'ten geldi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:05
Menemen FK 2-2 1461 Trabzon FK | TFF 2. Lig 17. Hafta

Menemen FK 2-2 1461 Trabzon FK — TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. Hafta

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta mücadelesinde Menemen FK, evinde karşılaştığı 1461 Trabzon FK ile 2-2 berabere kaldı.

Maç Detayları

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Serkan Pınar, Muhammed Yıldız, Demirhan Emir

Kadrolar

Menemen FK: Yusuf Karagöz, Efe Taylan Altunkara, Eren Fansa, Fırat Arslan (Mustafa Can Birol dk. 75), Eyüp Poyraz, Alican Özfesli, Burak Yasin Yeşilay, Yunus Emre Karagöz, Burak Enes Yıkıcı (Yiğit Kerem dk. 66), Emre Keskin, Baran Demiroğlu

Teknik direktör: Bilal Kısa

1461 Trabzon FK: Metin Uçar, Mustafa Akbaş, Emir Tintiş (Emre Aydınel dk. 90+3), Yusuf Sahin Örnek, Muhammed Sarıkaya, Metehan Yilmaz, Ferhan Evren, Naim Saruhan Dönmez (Buğrahan Karslı dk. 89), Veysel Ünal (Efe Kıran dk. 79), Süleyman Samet Yılmaz (Süleyman Güneş dk. 46), Enes Karakuş

Teknik direktör: Olcay Şahan

Goller

Menemen FK: Baran Demiroğlu (dk. 17), Veysel Ünal (dk. 71 k.k.)

1461 Trabzon FK: Süleyman Güneş (dk. 48 pen. ve 63)

Sarı Kartlar

1461 Trabzon FK: Süleyman Samet Yılmaz, Mustafa Akbaş, Süleyman Güneş

Menemen FK: Efe Taylan Altunkara, Eren Fansa, Emre Keskin, Alican Özfesli

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP 17. HAFTA MÜCADELESİNDE MENEMEN FK, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI 1461 TRABZON FK...

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP 17. HAFTA MÜCADELESİNDE MENEMEN FK, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI 1461 TRABZON FK İLE 2-2 BERABERE KALDI.

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP 17. HAFTA MÜCADELESİNDE MENEMEN FK, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI 1461 TRABZON FK...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaköyspor 5’te 5 Yaptı: Namağlup Liderliğini Sürdürdü
2
Sinop'ta Minik Yüzücüler 7-8-9 Yaş Yüzme İl Birinciliği'nde Yarıştı
3
25 Mart Oltu Belediyespor Liderlik Koltuğuna Oturdu
4
Menemen FK 2-2 1461 Trabzon FK | TFF 2. Lig 17. Hafta
5
Trendyol Süper Lig 18-19. Hafta Programı Açıklandı
6
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisinde Hakem Oğuzhan Çakır
7
Haliliye'de Kış Spor Okulları: Çocuklardan Yoğun İlgi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi