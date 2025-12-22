Menemen FK 2-2 1461 Trabzon FK | TFF 2. Lig 17. Hafta

Menemen FK 2-2 1461 Trabzon FK — TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. Hafta
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta mücadelesinde Menemen FK, evinde karşılaştığı 1461 Trabzon FK ile 2-2 berabere kaldı.
Maç Detayları
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Serkan Pınar, Muhammed Yıldız, Demirhan Emir
Kadrolar
Menemen FK: Yusuf Karagöz, Efe Taylan Altunkara, Eren Fansa, Fırat Arslan (Mustafa Can Birol dk. 75), Eyüp Poyraz, Alican Özfesli, Burak Yasin Yeşilay, Yunus Emre Karagöz, Burak Enes Yıkıcı (Yiğit Kerem dk. 66), Emre Keskin, Baran Demiroğlu
Teknik direktör: Bilal Kısa
1461 Trabzon FK: Metin Uçar, Mustafa Akbaş, Emir Tintiş (Emre Aydınel dk. 90+3), Yusuf Sahin Örnek, Muhammed Sarıkaya, Metehan Yilmaz, Ferhan Evren, Naim Saruhan Dönmez (Buğrahan Karslı dk. 89), Veysel Ünal (Efe Kıran dk. 79), Süleyman Samet Yılmaz (Süleyman Güneş dk. 46), Enes Karakuş
Teknik direktör: Olcay Şahan
Goller
Menemen FK: Baran Demiroğlu (dk. 17), Veysel Ünal (dk. 71 k.k.)
1461 Trabzon FK: Süleyman Güneş (dk. 48 pen. ve 63)
Sarı Kartlar
1461 Trabzon FK: Süleyman Samet Yılmaz, Mustafa Akbaş, Süleyman Güneş
Menemen FK: Efe Taylan Altunkara, Eren Fansa, Emre Keskin, Alican Özfesli
