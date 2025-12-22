A Milli Takım FIFA Sıralamasında 25. Sırayı Korudu

A Milli Takım FIFA sıralamasında 25. sırada kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan Aralık ayı FIFA dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı, 1582 puanla 25. sıradaki yerini korudu. Bu sonuç, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki play-off mücadelesi öncesi takımın konumunu sabit tuttu.

TFF'nin açıklaması ve rakiplerin sıralaması

TFF resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası finallerine giden yolda mücadelesine play-off turunda devam edecek A Milli Takımımız, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Aralık ayı dünya sıralamasında bin 582 puanla 25. sıradaki yerini korudu." ifadelerine yer verildi.

Play-off turu yarı finalindeki rakibimiz Romanya, 1465 puanla 47. sırada bulunuyor. Finalde karşılaşma ihtimali olan ekiplerden Slovakya 1485 puanla 45. sırada, Kosova ise 1308 puanla 80. basamakta yer alıyor.

TFF açıklamasında, bir sonraki FIFA dünya sıralamasının 19 Ocak 2026 tarihinde duyurulacağı da belirtildi.

