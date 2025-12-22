DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,4 -0,48%
ALTIN
6.080,15 -1,8%
BITCOIN
3.820.421,73 -1,11%

A Milli Takım FIFA Sıralamasında 25. Sırayı Korudu

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın Aralık 2025 sıralamasında 1582 puanla 25. sıradaki yerini korudu; play-offtaki rakiplerin sıralamaları da açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:40
A Milli Takım FIFA Sıralamasında 25. Sırayı Korudu

A Milli Takım FIFA sıralamasında 25. sırada kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan Aralık ayı FIFA dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı, 1582 puanla 25. sıradaki yerini korudu. Bu sonuç, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki play-off mücadelesi öncesi takımın konumunu sabit tuttu.

TFF'nin açıklaması ve rakiplerin sıralaması

TFF resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası finallerine giden yolda mücadelesine play-off turunda devam edecek A Milli Takımımız, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Aralık ayı dünya sıralamasında bin 582 puanla 25. sıradaki yerini korudu." ifadelerine yer verildi.

Play-off turu yarı finalindeki rakibimiz Romanya, 1465 puanla 47. sırada bulunuyor. Finalde karşılaşma ihtimali olan ekiplerden Slovakya 1485 puanla 45. sırada, Kosova ise 1308 puanla 80. basamakta yer alıyor.

TFF açıklamasında, bir sonraki FIFA dünya sıralamasının 19 Ocak 2026 tarihinde duyurulacağı da belirtildi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, ARALIK AYI DÜNYA SIRALAMASINDA 1582 PUANLA 25. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, ARALIK AYI DÜNYA SIRALAMASINDA 1582 PUANLA 25. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 2-1 Gaziantep FK — İlk Yarı
2
Erciyes 38 FK U18 Namağlup: 14'te 14 ve 127 Gol
3
Hidayet Türkoğlu 2026 FIBA Onur Listesi'ne Seçildi — İlk Türk Sporcu
4
A Milli Takım FIFA Sıralamasında 25. Sırayı Korudu
5
TFF 2. Lig: Elazığspor 1-3 İskenderunspor
6
Menemen FK 2-2 1461 Trabzon FK | TFF 2. Lig 17. Hafta
7
Trendyol Süper Lig 18-19. Hafta Programı Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi