TFF 2. Lig: Elazığspor 1-3 İskenderunspor

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında İskenderunspor, Elazığspor'u 3-1 mağlup etti; maçta üç gol ve iki kırmızı kart çıktı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:24
TFF 2. Lig: Elazığspor 1-3 İskenderunspor

TFF 2. Lig Beyaz Grup | Elazığspor 1 - İskenderunspor 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Elazığspor, evinde İskenderunspor'a 1-3 mağlup oldu. Karşılaşma gollere ve kartlara sahne oldu.

Maç Özeti

İskenderunspor, maçın 33. dakikasında Erbay (dk. 33) ile öne geçti. Elazığspor, 35. dakikada Samed Ali (dk. 35) ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda İskenderunspor adına Mohamed (dk. 54) takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti. Mücadeleyi 81. dakikada Özgür Baran (dk. 81) ile güvenceye alan İskenderunspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Kadrolar

Elazığspor: Muammer Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı (Haluk Mustafa dk. 71), Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil (Maksut dk. 46), Hakan Yavuz, Enes Soy, Samed Ali Kaya, Mehmet Yılmaz (Halil İbrahim dk. 61), Mikail Koçak, Fuat Bavuk

İskenderunspor: Cengizhan Şarlı, Ahmet Biler, Berat Yılmaz, Enes Şahin, Kerem Kurşun, Birkan Öksüz (Mohamed dk. 46), Deniz Erdoğan (Ulaş dk. 66), Mustafa Kapı (Özgür Baran dk. 66), Hüseyin Biler, Koray Uzun, Erbay Eker

Goller

Erbay (dk. 33) — İskenderunspor

Samed Ali (dk. 35) — Elazığspor

Mohamed (dk. 54) — İskenderunspor

Özgür Baran (dk. 81) — İskenderunspor

Kartlar

Kırmızı Kartlar: Ömer Çakı (dk. 90) (Elazığspor), Deniz (dk. 70) (İskenderunspor)

Sarı Kartlar: Fuat (Elazığspor); Erbay, Hüseyin, Cengizhan (İskenderunspor)

Hakemler

Hakemler: Murat Kasap, Musa Çetindemir, Tolga Okumuş

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

