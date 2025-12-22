Haliliye'de Kış Spor Okulları: Çocuklardan Yoğun İlgi

Çocuklar spora yönlendiriliyor, kayıtlar sürüyor

Haliliye Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Birimi koordinesinde yürütülen kış spor okulları, bölgedeki çocukların spora kazandırılmasını hedefliyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde, 7-14 yaş grubundaki çocuklara basketbol ve voleybol branşlarında temel teknikler öğretiliyor. Kurslar, öğrencilerde spor yapma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra takım ruhu, disiplin ve özgüven gibi sosyal becerilerin gelişimine katkı sağlıyor.

Kursa katılan öğrenciler düzenlenen faaliyetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, eğitimlerden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi kış spor okulları programı kapsamında basketbol ve voleybol'un yanı sıra tekvando, futbol, halk oyunları ve judo branşlarında da kursların açıldığı, kayıtların devam ettiği bildirildi.

