Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 2-1 Gaziantep FK — İlk Yarı
İlk yarı özeti
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Selke’nin pasında topla buluşan Shomurodov; ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta top, kaleci Zafer’in sağından ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada Ömer Ali’nin sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta uzak köşeye yönelen topu kaleci Zafer çeldi. Pozisyonun devamında Fayzullayev’e çarpan top yandan auta gitti.
26. dakikada sol tarafta topla buluşan Camara, ceza sahasına girip Onur Ergün’ü çalımladıktan sonra yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
29. dakikada Başakşehir kalecisi Muhammed’in ileri gönderdiği topa hareketlenen Fayzullayev, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu. 2-1
37. dakikada Fayzullayev’in sağ taraftan ortasında uzak direk dibinde müsait pozisyondaki Shomurodov’un okunmuş topunu kaleci Zafer çıkardı.
Stat, hakem ve takımlar
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Murat Şener
Kadro bilgiler
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Amine Harit, Davie Selke
Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Nuno Da Costa, Miguel Crespo, Hamza Güreler, Jakub Kaluzinski, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Semih Güler, Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Melih Kabasakal, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo
Yedekler: Burak Bozan, Bacuna, Lungoyi, Sorescu, Boateng, Tayyip Talha Sanuç, Kulasin, Yusuf Kabadayı, Nizet, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller ve kartlar
Goller: Eldor Shomurodov (dk. 21), Abbosbek Fayzullayev (dk. 29) — RAMS Başakşehir; Camara (dk. 26) — Gaziantep FK
Sarı kartlar: Onur Ergün, Onur Bulut (RAMS Başakşehir); Arda Kızıldağ, Camara (Gaziantep FK)
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA RAMS BAŞAKŞEHİR, GAZİANTEP FK’YI KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 2-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONUÇLANDI.