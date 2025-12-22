DOLAR
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 2-1 Gaziantep FK — İlk Yarı

Trendyol Süper Lig 17. haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 18:15
İlk yarı özeti

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Selke’nin pasında topla buluşan Shomurodov; ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta top, kaleci Zafer’in sağından ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada Ömer Ali’nin sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta uzak köşeye yönelen topu kaleci Zafer çeldi. Pozisyonun devamında Fayzullayev’e çarpan top yandan auta gitti.

26. dakikada sol tarafta topla buluşan Camara, ceza sahasına girip Onur Ergün’ü çalımladıktan sonra yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

29. dakikada Başakşehir kalecisi Muhammed’in ileri gönderdiği topa hareketlenen Fayzullayev, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu. 2-1

37. dakikada Fayzullayev’in sağ taraftan ortasında uzak direk dibinde müsait pozisyondaki Shomurodov’un okunmuş topunu kaleci Zafer çıkardı.

Stat, hakem ve takımlar

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Murat Şener

Kadro bilgiler

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Amine Harit, Davie Selke

Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Nuno Da Costa, Miguel Crespo, Hamza Güreler, Jakub Kaluzinski, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Semih Güler, Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Melih Kabasakal, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo

Yedekler: Burak Bozan, Bacuna, Lungoyi, Sorescu, Boateng, Tayyip Talha Sanuç, Kulasin, Yusuf Kabadayı, Nizet, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller ve kartlar

Goller: Eldor Shomurodov (dk. 21), Abbosbek Fayzullayev (dk. 29) — RAMS Başakşehir; Camara (dk. 26) — Gaziantep FK

Sarı kartlar: Onur Ergün, Onur Bulut (RAMS Başakşehir); Arda Kızıldağ, Camara (Gaziantep FK)

