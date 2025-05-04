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3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Feyzullah Aktürk Oldu

Fethiye'de düzenlenen 3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu. 1013 güreşçi katıldı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 21:58
3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Feyzullah Aktürk Oldu

3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde Zafer Feyzullah Aktürk'ün

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu. Fethiye Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Karaçulha Mahallesi'ndeki futbol sahasında yapıldı.

Güreşlere Yoğun Katılım

Bu yılki etkinliğe 67'si başpehlivan olmak üzere toplam 1013 güreşçi katıldı. Kıyasıya mücadelelerin sergilendiği güreşlerde, finalde Orhan Okulu'nu yenerek birinci olmayı başaran Feyzullah Aktürk, zorlu bir rekabetin ardından zafer elde etti.

Güreş Ağalığı Müsabakası

Güreş ağalığı için dört kişinin yarıştığı açık artırmayı, 7 milyon 548 bin lira bedelle geçen yılın ağası iş insanı Bayram Kiremitli'nin oğlu Batuhan Kiremitli kazandı.

Gelecek Yıllara Dair Planlar

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, etkinliğe olan yoğun katılımdan memnuniyetini dile getirirken, bu organizasyonu gelecek yıllarda da düzenleyerek geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.

Protokol ve İzleyici Yoğunluğu

Güreşleri; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, çevre ilçelerin belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu. Fethiye Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Karaçulha Mahallesi'ndeki futbol sahasında gerçekleştirilen organizasyona, 67'si başpehlivan 1013 güreşçi katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu. Fethiye Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Karaçulha Mahallesi'ndeki futbol sahasında gerçekleştirilen organizasyona, 67'si başpehlivan 1013 güreşçi katıldı.

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