Milli Kayaklı Koşucular, 2026 Kış Olimpiyatları İçin Ardahan'da Hazırlanıyor

Kayaklı Koşu Takımı, Olimpiyatlar İçin Güç Depoluyor

İtalya'da gerçekleştirilecek 2026 Kış Olimpiyat Oyunlarına hazırlanan Kayaklı Koşu Milli Takımı, Ardahan'da yoğun bir kamp sürecine girdi. Takım, 20 milli sporcuyla birlikte Ardahan Üniversitesi Yerleşkesi'nde tekerlekli kayak antrenmanları yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Madalya Hedefiyle Çalışıyorlar

Kamp süresince sporcular, yaz sıcağında güç depolayarak olimpiyatlarda madalya hedefliyor. Kayaklı Koşu Teknik Kurul Başkanı ve Kamp Müdürü Seyfullah Bayraktar, 20 gün sürecek kampın Ardahan'da gerçekleştirilmesinin sebeplerini şu şekilde açıkladı:

"Daha önce de dört defa Ardahan'da milli takım kampı yaptık. Burası rakım ve konum olarak kayaklı koşu ile tekerlekli kayağın kriterlerine uygun. Bu nedenle verimli bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Olimpiyat yılındayız ve büyük bir hazırlık dönemi geçiriyoruz."

Bölgeye Destek Verenlere Teşekkür

Bayraktar, kampın yapılmasında katkıda bulunan Vali Hayrettin Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Sporcuların Memnuniyeti

Sporculardan Yunus Emre Fırat, ilk kez geldiği Ardahan'da antrenmandan memnun kaldığını belirtti. "Asfalt çok güzel. 6 ay sonra İtalya'daki olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Sezonumuzun ilk kampı ve çok güzel geçiyor." ifadelerini kullandı.

Diğer bir sporcu Rabia Akyol ise daha önceki deneyimlerinden yola çıkarak, "Hava durumu ve rakım nedeniyle burası bizim için ideal bir kamp yeri" dedi.

İtalya'da düzenlenecek Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Kayaklı Koşu Milli Takımı, Ardahan'da güç depoluyor. Kentte kampa giren ve kışın yapılacak organizasyona şimdiden hazırlanan 40 milli sporcu, Ardahan Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki asfalt yolda antrenman yapıyor.

İtalya'da düzenlenecek Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Kayaklı Koşu Milli Takımı, Ardahan'da güç depoluyor. Kentte kampa giren ve kışın yapılacak organizasyona şimdiden hazırlanan 40 milli sporcu, Ardahan Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki asfalt yolda antrenman yapıyor.