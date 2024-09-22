4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Başarıyla Gerçekleşti

4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Coşkuyla Yapıldı

Bu yıl Kayseri'de düzenlenen 4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin öncülüğünde gerçekleştirildi. Maraton, bu sene "Koramaz Vadisi" teması ile dikkat çekti.

Etaplar ve Katılımcılar

Maratonun 21 ve 10 kilometre etapları, Cumhuriyet Meydanı'ndan start aldı. Organizasyona, 15 farklı ülkeden toplam 250 sporcu katılım gösterdi.

Dereceye Giren Sporcular

21 kilometre erkekler kategorisinde Ayetullah Aslanhan birinci olurken, Hüseyin Can ikinci, Ömer Amaçtan ise üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Sümeyye Erol birincilik elde ederken, Burcu Subatan ikinci, Derya Kunur da üçüncü sırayı aldı.

10 kilometre yarışında, kadınlarda Gamze Bulut Duvar birinciliği kazanırken, Özlem Kaya Alıcı ikinci, Dilan Çukurçam üçüncü oldu. Erkeklerde ise Abdullah Tuğluk ilk sırayı elde ederken, Kıyasettin Kara ikinci, Enbiya Yazıcı da üçüncü oldu. İbrahim Karater dördüncü, Hakan Çoban ise beşinci olarak yarışmayı tamamladı.

Ödül Töreni

Yarışmaların ardından gerçekleşen ödül töreninde, dereceye giren sporculara kupa, plaket, ödül ve çiçek takdim edildi. Katılımcılar, bu organizasyon sayesinde hem sportif yeteneklerini sergiledi hem de Kayseri'nin güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu. Organizasyona 15 ülkeden 250 sporcu katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu. Organizasyona 15 ülkeden 250 sporcu katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu. Organizasyona 15 ülkeden 250 sporcu katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu. Organizasyona 15 ülkeden 250 sporcu katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu. Organizasyona 15 ülkeden 250 sporcu katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu. Organizasyona 15 ülkeden 250 sporcu katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu. Organizasyona 15 ülkeden 250 sporcu katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu. Organizasyona 15 ülkeden 250 sporcu katıldı.