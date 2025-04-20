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7. Etnospor Forumu'nda Geleneksel Türk Okçuluğuna Ödül

Etnospor Forumu'nda milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan, geleneksel okçuluk alanında ödül aldı ve Türk okçuluğu gururlandırdı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 16:15
7. Etnospor Forumu'nda Geleneksel Türk Okçuluğuna Ödül

Geleneksel Türk Okçuluğu 7. Etnospor Forumu'nda Ödüllendirildi

Rusya’nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen 7. Etnospor Forumu, geleneksel Türk okçuluğunu onurlandıran bir ödül törenine ev sahipliği yaptı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, forumda Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel okçuluk branşında altın madalya kazanan milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan’ın ödül almasını değerlendirdi.

Forumun Önemi ve Kültürel Etkileşim

Toksöz, bu sene 7. kez gerçekleştirilen geleneksel sporların ihyası parolasıyla yola çıkan forumun, kültürler arası etkileşimi artırdığını belirtti. Toksöz, “Bu anlamda, kültürel etkileşimleri sağlamanın yanı sıra fikir alışverişinde de bulunuyoruz. Kaybolmaya yüz tutmuş sporların tekrar canlanması adına faydalı bir platform oldu.” ifadelerini kullandı.

Geleneksel Okçuluk için Önemli Adımlar

Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu olarak forumda geleneksel okçuluğun tanıtılması ve ülkeler arası etkileşim sağlamak amacıyla yer aldıklarını söyleyen Toksöz, “Burada yaptığımız görüşmeler, fikri ve teknik olarak geleneksel sporların yaşatılması adına çok değerliydi.” şeklinde konuştu.

Ayşegül Demirbağ Çalışkan'ın Başarısı

Çalışkan’ın forumda ödül alması hususunda duygularını paylaşan Toksöz, “Bu ödül, her yönüyle geleneksel okçuluğumuzu taçlandırıyor ve sporumuz için büyük bir mutluluk kaynağı. Böyle bir ödül almak, sporcularımız için teşvik edici bir unsur.” dedi.

Sporcudan Teşekkür Mesajı

Kazakistan'da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları'ndaki başarısını taçlandıran Ayşegül Demirbağ Çalışkan, forumda aldığı ödül için, “Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Duygularım çok yoğun. Bu ödül benim ve diğer milli sporcular için çok iyi bir motivasyon olacak.” şeklinde konuştu. Çalışkan, mutluluğunu dile getirip, “Çok mutluyum.” ifadesini kullandı.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu'na katılan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk...

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu'na katılan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu'na katılan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk...

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu'na katılan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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