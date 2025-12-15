DOLAR
Hakkari'de Yurtlig Masa Tenisi İl Birinciliği Tamamlandı

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Yurtlig Masa Tenisi İl Birinciliği tamamlandı; dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:22
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Yurtlig Masa Tenisi İl Birinciliği Yarışması büyük heyecana sahne oldu.

Final Karşılaşmaları ve Ödül Töreni

Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuva, final karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Müsabakalarda dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreninde madalyaları takdim edildi.

Turnuva boyunca sergiledikleri performansla dikkat çeken sporcular, izleyenlerden de alkış aldı.

Yetkiliden Değerlendirme

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ederek, gençlerin sporla iç içe olmasının önemine vurgu yaptı. Yıldırım, sporculara başarı dileklerinde bulunarak, bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini ifade etti.

