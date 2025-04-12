7 Yaşındaki Kuzey Reis, Göztepe'nin Küçük Fanatiği

İzmir’in minik Göztepe fanatiği 7 yaşındaki Kuzey Akdağ, 4 yaşından beri babasıyla birlikte Göztepe’nin maçlarını kaçırmıyor. Taraftarlar tarafından "Kuzey Reis" olarak tanınan Kuzey, iç saha ve deplasman maçlarında takımı yalnız bırakmıyor.

2018 yılında İzmir’de dünyaya gelen Kuzey, babasının etkisiyle küçük yaşlardan itibaren Göztepe taraftarı oldu. Takımına olan bağlılığı ve coşkusu, tribünlerde adeta bir fenomen haline dönüşmesine neden oldu. Göztepe'nin marşlarını ezbere bilen Kuzey, tribün liderleriyle birlikte tezahüratlar yapıyor ve heyecanla maçların tadını çıkarıyor.

Kuzey’in hayali ise Göztepe’nin Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso ile tanışıp, imzalı formasını almak. Küçük taraftar, Göztepe maçlarına olan ilgisini ve motivasyonunu AA muhabirine şöyle aktardı: "Göztepeli olduğum için çok mutluyum. Takımımı seviyorum."

Fanatiklik babadan oğula temasında, Kuzey'in babası Emre Akdağ, çocukluğundan itibaren oğluna Göztepe sevgisi aşıladığını belirtti. 33 yaşındaki Emre Akdağ, "Kuzey, Göztepe’yi çok seviyor. Bunun benim ona aşılayabilmem beni çok mutlu ediyor. Her maça gitmek istiyor. Göztepe onun hayatının merkezi oldu," diyerek duyduğu gururu ifade etti.

Oğluyla birlikte stadyumda kupa kaldırmayı hayal eden Emre Akdağ, "Kuzey artık tribünlerin bir simgesi haline geldi," şeklinde konuştu. Küçük yaşta Göztepe’ye olan bağlılığı ve sevgisiyle dikkat çeken Kuzey, daha birçok Göztepeli için örnek teşkil ediyor.

İzmir'de babasıyla 4 yaşından beri Göztepe'nin maçlarına giden ve taraftarın "Kuzey Reis" diye seslendiği 7 yaşındaki Kuzey Akdağ, takımını hem iç saha hem de deplasman maçlarında yalnız bırakmıyor. İzmir'de 2018 yılında doğan ve fanatik Göztepe taraftarı babası sayesinde küçüklüğünden itibaren maçlara gitmeye başlayan Kuzey Akdağ, takımına olan sevgisi ve coşkusuyla tribünlerin ilgi odağı haline geldi.

İzmir'de babasıyla 4 yaşından beri Göztepe'nin maçlarına giden ve taraftarın "Kuzey Reis" diye seslendiği 7 yaşındaki Kuzey Akdağ, takımını hem iç saha hem de deplasman maçlarında yalnız bırakmıyor. İzmir'de 2018 yılında doğan ve fanatik Göztepe taraftarı babası sayesinde küçüklüğünden itibaren maçlara gitmeye başlayan Kuzey Akdağ, takımına olan sevgisi ve coşkusuyla tribünlerin ilgi odağı haline geldi.