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A Milli Futbol Takımı Galler ile 0-0 Berabere Kaldı

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi B Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Galler ile berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 00:15
A Milli Futbol Takımı Galler ile 0-0 Berabere Kaldı

UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Galler Maçı Özeti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Maç, deplasmanda 0-0 sona erdi.

Maçın Detayları

Karşılaşmada Türkiye'nin ilk etkili atağı 51. dakikada gerçekleşti. Sol kanattan gelişen atakta Arda Güler ceza sahasında topu aldı ve Barış Alper için ortaladı. Ancak Barış'ın kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.

56. dakikada Galler, gole çok yaklaştı. Ceza sahası önünde buluşan Wilson, yaptığı sert şutla kaleyi yokladı; fakat top, az farkla yandan dışarıya çıktı.

Maçın 87. dakikasında Türkiye tekrar etkili bir atak geliştirdi. Hakan Çalhanoğlu tarafından sol kanattan kullanılan kornerde, Abdülkerim kafa vuruşu yaptı ama top kaleci Ward'da kaldı.

Sonuç

Böylece mücadele, 0-0’lık sonuçla tamamlandı ve her iki takım de puan paylaşmış oldu.

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