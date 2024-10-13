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A Milli Futbol Takımı İzlanda'ya Hazır

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile oynayacağı maça hazırlık sürecini tamamladı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 19:46
A Milli Futbol Takımı İzlanda'ya Hazır

A Milli Takım Yerel Hazırlıklarını Tamamladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında yarın deplasmanda İzlanda ile mücadele edecek. Takım, hazırlıklarını sonlandırarak maç saatini beklemeye başladı.

Antrenman Detayları

Midgardur Spor Kompleksi'nde bulunan sentetik çim sahasında gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu ve oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Basına kapalı olan bölümde ise, ay-yıldızlı ekibin taktik çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman boyunca futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti.

TFF'den Destek

A Milli Takım’ın antrenmanını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetim kurulu üyeleri de takip ederek oyunculara destek verdiler. Maç Bilgileri

Türkiye ile İzlanda arasındaki karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

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