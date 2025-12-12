DOLAR
İzmir Derbisi: Karşıyaka, Bornova 1877’i Alsancak’ta Ağırlıyor

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 13. haftasında Bornova 1877'yi Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 17.00'de konuk edecek.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:24
Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 13. haftasında yarın oynanacak İzmir derbisinde Bornova 1877'yi konuk edecek. Maç Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak.

Maç Bilgileri

Geride kalan 12 haftada Karşıyaka, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 27 puanla 2. sırada yer alıyor. Bornova 1877 ise 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucu topladığı 7 puanla 15. basamakta bulunuyor. Karşıyaka, taraftarının önünde oynayacağı bu karşılaşmada hata yapmayarak liderlik mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor; konuk ekip Bornova 1877 ise zorlu rakibini mağlup ederek düşme hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

İç Saha Performansı

İç sahada kaybetmediği bu sezon Karşıyaka, evinde Afyonspor, Balıkesirspor, Nazillispor, Uşakspor ve Denizli İdman Yurdu'nu mağlup ederken Eskişehir Anadolu ile berabere kaldı. Yeşil-kırmızılılar, Bornova 1877'yi yenerek iç saha başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Hakemler

Müsabakayı hakem İbrahim Güner yönetecek. Güner'in yardımcı hakemliklerini Uğur Çakmak ve Mehmet Sonay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Bora Çağıran olacak.

