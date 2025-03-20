A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-off'ta Macaristan'ı 3-1 Yendi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, sahası önünde oynanan mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.

Mücadelenin 69. dakikasında, Mert Müldür'ün sağ kanattan gönderdiği pasla hareketlenen Oğuz Aydın, son çizgiden ceza sahası içine büyük bir ortayı yaptı. Bu topa arka direkte omzuyla dokunan Kerem Aktürkoğlu, skoru 2-1 olarak belirledi.

Dört dakika sonra, yani 73. dakikada, A Milli Takım farkı ikiye çıkarmayı başardı. Sağ kanattan gelen atakta, Kerem Aktürkoğlu'nun alına indirdiği topu İrfan Can Kahveci, penaltı noktası civarından sol ayağıyla bekletmeden ağlarla buluşturdu ve durumu 3-1 yaptı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında ise Macaristan adına Bolla'nın ceza sahasına girip çıkardığı topa Csoboth, bekletmeden vurdu. Ancak kale çizgisinin hemen önünde devreye giren İsmail Yüksek, topu kornere göndererek takımını kurtardı.

Böylece, A Milli Takım, önemli bir galibiyet alarak UEFA Uluslar Ligi play-off turuna iyi bir başlangıç yaptı.