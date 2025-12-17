DOLAR
Mersin Spor 84-76 Filou Oostende | FIBA Şampiyonlar Ligi

Mersin Spor, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. haftasında Filou Oostende'yi 84-76 yenerek grubu ikinci tamamlayıp üst tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 23:50
Mersin Spor, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. haftasında sahasında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 84-76 mağlup etti. Bu sonuçla ekip, grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura yükseldi.

Maç Detayları

Salon: Server Tazegül

Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Yann Vezo Davidson (Madagaskar), Sinisa Prpa (Sırbistan)

Periyot Skorları

1. Periyot: 18-16

Devre: 44-33

3. Periyot: 67-48

Kadrolar ve Sayılar

Mersin Spor: Cobbs 10, March Jr 30, Cowan 13, White 13, Chassang 3, Leon Apaydın 6, Koray Çekici 4, Cruz, Ergi Tırpancı 5, Anıl Alyanak

Filou Oostende: Mennes 2, Melson 19, Fiedler 2, Gillet 10, Yaacov 19, Estrada 9, T’Joncke, Sylla 6, Gustavson 5, Merkviladze 4

Maç sonucu Mersin Spor 84 - Filou Oostende 76. Mersin takımının bu galibiyeti, grubu ikinci sırada tamamlayıp üst tura yükselmesini sağladı.

