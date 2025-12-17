Mersin Spor 84-76 Filou Oostende — FIBA Şampiyonlar Ligi
Mersin Spor, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. haftasında sahasında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 84-76 mağlup etti. Bu sonuçla ekip, grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura yükseldi.
Maç Detayları
Salon: Server Tazegül
Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Yann Vezo Davidson (Madagaskar), Sinisa Prpa (Sırbistan)
Periyot Skorları
1. Periyot: 18-16
Devre: 44-33
3. Periyot: 67-48
Kadrolar ve Sayılar
Mersin Spor: Cobbs 10, March Jr 30, Cowan 13, White 13, Chassang 3, Leon Apaydın 6, Koray Çekici 4, Cruz, Ergi Tırpancı 5, Anıl Alyanak
Filou Oostende: Mennes 2, Melson 19, Fiedler 2, Gillet 10, Yaacov 19, Estrada 9, T’Joncke, Sylla 6, Gustavson 5, Merkviladze 4
Maç sonucu Mersin Spor 84 - Filou Oostende 76. Mersin takımının bu galibiyeti, grubu ikinci sırada tamamlayıp üst tura yükselmesini sağladı.
BASKETBOL FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ G GRUBU 6. HAFTASINDA MERSİN SPOR, SAHASINDA BELÇİKA TEMSİLCİSİ FİLOU OOSTENDE'Yİ 84-76 YENDİ.