A Milli Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'nda Gürcistan'a Yenildi

A Milli Hentbol Takımı Karpat Turnuvası'nda

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası kapsamındaki ikinci maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Maç, Romanya'nın Piteşti kentinde gerçekleştirildi.

Maçın Detayları

Milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 19-11 geride tamamlayarak büyük bir dezavantajla sahaya döndü. Sonuç olarak, Türkiye Hentbol Takımı, sahadan 32-27’lik skorla mağlup ayrıldı.

Son Maç Yarın Oynanacak

Türkiye, turnuvadaki son maçında yarın Sırbistan ile yüz yüze gelecek. Millilerin bu maçta gösterdiği performans, turnuvadaki genel başarısı açısından büyük önem taşıyor.