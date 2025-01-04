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A Milli Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'nda Gürcistan'a Yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'ndaki ikinci maçında Gürcistan'a 32-27 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 18:13
A Milli Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'nda Gürcistan'a Yenildi

A Milli Hentbol Takımı Karpat Turnuvası'nda

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası kapsamındaki ikinci maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Maç, Romanya'nın Piteşti kentinde gerçekleştirildi.

Maçın Detayları

Milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 19-11 geride tamamlayarak büyük bir dezavantajla sahaya döndü. Sonuç olarak, Türkiye Hentbol Takımı, sahadan 32-27’lik skorla mağlup ayrıldı.

Son Maç Yarın Oynanacak

Türkiye, turnuvadaki son maçında yarın Sırbistan ile yüz yüze gelecek. Millilerin bu maçta gösterdiği performans, turnuvadaki genel başarısı açısından büyük önem taşıyor.

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