A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'nden Puan veya Puanlar Hedefliyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile Puan Hedefliyor

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Necla Güngör Kırağası, UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'nde yarın oynanacak İrlanda Cumhuriyeti maçında puan almayı hedeflediklerini belirtti. Milliler, bu mücadelenin ardından 25 Şubat Salı günü Pendik Stadı'nda Yunanistan ile karşılaşacak.

İrlanda Maçı Avantaj ve Dezavantaj

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan milli takımın teknik direktörü, İrlanda Cumhuriyeti'nin güçlü bir rakip olduğunu dile getirdi. Kırağası, "İlk maçımızı İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynamak bizim için hem avantaj hem de dezavantaj. Ancak güçlü takımlarla ilk maçları her zaman iyi oynadık. İrlanda'ya karşı var gücümüzle mücadele edip puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Kadın Futbolunun Gelişimi

Kırağası, Türk kadın futbolunun önemli bir gelişim sürecinde olduğunu vurgulayarak, "Bunun bir parçası olduğum için gururluyum. En alt yaş kategorisinden itibaren planlamalar yapıyoruz. Yatırımlar yapılıyor, sponsorlarımız destek veriyor. Dünyada kadın futbolu büyük bir popülerlik kazandı, Türkiye'nin de bu alanda yer alması gerekiyor. Ancak ilerlememizde hızlanmamız yetmez, daha gidecek çok yolumuz var" dedi.

Hayaller ve Hedefler

Necla Güngör Kırağası, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'na katılma ve Türkiye'deki her kız çocuğunun futbol topuna bir kez olsun vurmasını sağlama hayallerinin olduğunu belirtti. "Hayallerimiz bitmiyor, bu iş hayalsiz yapılmaz. Sadece A Milli Takım hocası olarak değil, bir kadın olarak da kız çocuklarının özgüvenle topa vurmasını istemek çok önemli" dedi.

Büyük Kulüplerin Önemi

Son olarak, büyük kulüplerin kadın futbolu üzerindeki etkisine dikkat çeken Kırağası, yaklaşık 5 yıldır oyuncu havuzunu genişletmek için projeler geliştirdiklerini aktardı. "Yeni Nesil Sahada" projesinin başarıyla devam ettiğini ifade eden Kırağası, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında kız çocuklarının futbol okullarına erişiminin artırılması gerektiğini belirtti. Kırağası, kadın futbolunun geleceğinin daha da parlak olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek ay-yıldızlı takım, 2. Grup'taki ilk hafta maçında yarın deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Milliler, 25 Şubat Salı günü ise ikinci hafta mücadelesinde Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı konuk edecek. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek ay-yıldızlı takım, 2. Grup'taki ilk hafta maçında yarın deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Milliler, 25 Şubat Salı günü ise ikinci hafta mücadelesinde Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı konuk edecek. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.