A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan Basın Toplantısı

A Milli Kadın Futbol Takımı Basın ile Bir Araya Geldi

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. eleme turunda Ukrayna ile yapacağı maçlardan önce medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla buluştu. Etkinlik, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirildi. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası ve oyuncuların katıldığı bu gün, takımın hedefleri ve motivasyonları üzerine önemli açıklamalara sahne oldu.

Necla Güngör Kıragası'nın Açıklamaları

Necla Güngör Kıragası, iki maç sonucunda Ukrayna'yı elemeyi hedeflediklerini belirterek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet kadınlarının en güzel sonucu alarak ülkesini onurlandıracağını düşünüyorum. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizim için en büyük baskı bu. Ülkemizi gururlandırmak isteyen kadınlar sahada olacak." diye konuştu.

Kıragası, 25 Ekim tarihindeki önemli play-off maçının ardından 29 Ekim'de Moldova'da ikinci maçı oynayacaklarını ekleyerek, "C Ligi'nde 6 maçta hiç gol yemeden birinci olarak grubu tamamladık. B Ligi'nde ise grup ikincisi olarak play-off'a kalma başarısını elde ettik. Ukrayna'yı eleyerek play-off 2. turuna adımızı yazdırmayı ve tarihimizde bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.

Kadına Dair Mesajlar Verildi

Kıragası, son dönemdeki kadın ve çocuklara yönelik olumsuz haberlere de değinerek, "Bu tür haberler bizi derinden etkiliyor. Türk kadınları olarak başarılı oldukça bu engellerin ortadan kalkacağına inanıyoruz. Her mücadele ve attığımız her gol, geleceğin kız çocuklarına umut yaratacak." dedi.

Kamp ve Takımın Gelişimi

Kıragası, takımın üzerindeki baskının motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Baskı olmadan başarı gelmez. Son 4 yılda kemik kadromuz oturdu ve savunmadan hücuma geçişlerin çalışıldığı bir ekip haline geldik. Birbirini seven ve kenetlenen bir takımız." açıklamasını yaptı.

Galatasaray Petrol Ofisi'nin Başarısı

Kıragası, Galatasaray Petrol Ofisi'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını da değerlendirerek, "Kadın futbolunun gelişimi için bu tür başarılar kritik. Zor bir grupta mücadele eden takımımız, emeklerin ve yatırımların karşılığını alıyor. Bu durumda geleceğe güvenle ilerliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Medya günü, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turunda Ukrayna ile yapacağı maçlar öncesi medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde düzenlenen medya gününe milli takım teknik direktörü Necla Güngör Kıragası (sol 5) ve oyuncular katıldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turunda Ukrayna ile yapacağı maçlar öncesi medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde düzenlenen medya gününe milli takım teknik direktörü Necla Güngör Kıragası (sol 5) ve oyuncular katıldı.