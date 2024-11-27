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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Yarına Hazır

A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın Macaristan ile Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:28
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Yarına Hazır

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İlk Maçına Çıkıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihinde bir ilki yaşayarak katıldığı 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda yarın ev sahibi ülke Macaristan ile karşılaşacak. Müsabaka, Debrecen kentindeki Fönix Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Şampiyona Detayları ve Gruplar

Avusturya, Macaristan ve İsviçre'nin ev sahipliğinde 28 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan EHF 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası kapsamında toplamda 24 ülke takımı mücadele edecek. A Grubu'nda yer alan Türkiye, Macaristan'ın ardından ikinci maçında Kuzey Makedonya ile 30 Kasım'da, üçüncü karşılaşmasını ise 2 Aralık'ta İsveç ile oynayacak.

Turnuvanın Yapısı

Şampiyonada ön tur maçları Debrecen (Macaristan), Basel (İsviçre) ve Innsbruck (Avusturya) şehirlerinde oynanacak. Ön tur, 4'er takımlı 6 gruptan oluşacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplamda 12 takım, ana tura yükselecek. Ana turda ise bu 12 takım, 6'şarlı iki gruba ayrılarak, tek devreli lig usulü mücadele edecek.

Yarı finalde grup birinci ve ikincileri eşleşecekken, grup üçüncüleri ise beşincilik mücadelesi verecek. Şampiyona, 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan üçüncülük ve final maçıyla sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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