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A Milli Takım, Vincenzo Montella ile 2 Yıllık Yeni Sözleşme İmzaladı

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella ile sözleşmesini 2 yıl uzattı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, başarıya inancını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 14:43
A Milli Takım, Vincenzo Montella ile 2 Yıllık Yeni Sözleşme İmzaladı

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile Yeni Dönem

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Hacıosmanoğlu’ndan Montella’ya Destek

Törende konuşan Hacıosmanoğlu, Montella'nın Türkiye’ye olan bağlılığını vurgulayarak, “Hocamız bizden önce de Milli Takım'ın başındaydı. Biz geldikten sonra da aynı şekilde devam ediyoruz. Kendisi İtalyan ama bazen konuşuyoruz, bizim gibi Türk olmuş, benimsemiş” dedi.

Montella’nın genç kadronun kurulmasında önemli katkılar sağladığını belirten Hacıosmanoğlu, “Bu çocuklarla çok güzel bir aile ortamı kurulmuş durumda. O yüzden Montella’ya Türk vatandaşı olma yolunu açabiliriz” ifadelerini kullandı.

Montella: "Büyük Hayallere Ulaşmayı Amaçlıyoruz"

Teknik direktör Montella, tüm dikkatlerinin Dünya Kupası'na katılmak olduğunu ifade ederek, “İki seneden az bir süredir buradayız ve bu süreçte birçok ilke imza attık” dedi. Ayrıca, İspanya, Gürcistan ve Portekiz gibi zorlu takımlar ile karşılaşacaklarını belirtti.

Türk Vatandaşlığı Arzusunu Dile Getirdi

Montella, Türk vatandaşlığı konusuna da değinerek, “Türk vatandaşlığını tabi çok isterim ama Türkçe öğrenmem gerektiğini biliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı. Taraftarların desteğine minnettar olduğunu belirten Montella, Dünya Kupası’na kadar yapıcı eleştirilerin önemli olduğunu vurguladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı. TFF Hasan...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda) ve İtalyan teknik direktör Montella (sağda) katıldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı. TFF Hasan...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda) ve İtalyan teknik direktör Montella (sağda) katıldı.

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