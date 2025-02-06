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Adanaspor'un Yeni Teknik Direktörü Hakan Keleş Oldu

Adanaspor, Hakan Keleş'i yeni teknik direktör olarak atadı. Keleş, antrenmanlara salı günü başlayacak.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 21:48
Adanaspor'un Yeni Teknik Direktörü Hakan Keleş Oldu

Adanaspor, Hakan Keleş ile Yeni Bir Döneme Başlıyor

Adanaspor, teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'in getirildiğini duyurdu. Kulüp Başkanı Ergin Göleli, yeni dönemle ilgili bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Keleş, Takıma Enerji Katacak

Göleli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Takımımızın yeni teknik direktörü Hakan Keleş, salı gününden itibaren antrenmanlara başlamıştır. Hakan Keleş'in tecrübesi ve vizyonu ile takımımızı daha üst seviyelere taşımak için heyecan duyuyoruz."

Adanaspor camiası, Hakan Keleş'in liderliğinde yeni hedeflere doğru yola çıkmayı bekliyor.

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