Ağrı Gençlik Merkezi'nden Dünya Engelliler Günü'nde Sportif ve Farkındalık Etkinliği

Ağrı Gençlik Merkezi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel buluşma

Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim iş birliğiyle farkındalık ve spor

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Ağrı Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Ağrı Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileriyle bir araya gelerek farkındalık temalı sportif faaliyetler gerçekleştirdi.

Program, Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. Etkinlik alanında engelli öğrencilere yönelik çeşitli gösteri ve oyunların yer aldığı eğlenceli parkurlar kuruldu. Öğrenciler, hazırlanan parkurları başarıyla tamamlayarak hem keyifli anlar yaşadı hem de izleyicilerin takdirini kazandı.

Gerçekleştirilen faaliyetler, engelli bireylerin fiziksel ve psikolojik gelişimine katkı sağlamayı ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefledi. Etkinlik boyunca katılımcılar arasındaki dayanışma ve destek ön plandaydı.

Etkinlik sonunda birlikte pasta kesilerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü anlamlı bir şekilde kutlandı. Ardından sportif etkinliklere katılan öğrencilere madalyaları takdim edildi. Madalyalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve okul idarecileri tarafından öğrencilere verildi; tören, engelli bireylerin başarılarının ve değerinin göstergesi olarak önem taşıdı.

Ağrı Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve liderleri, bu özel günde engelli kardeşlerini yalnız bırakmayarak onlara destek oldu. Program, lise öğrencileri, gönüllüler ve özel eğitim öğrencilerinin birlikte halay çekmesiyle neşeli bir şekilde sona erdi.

AĞRI GENÇLİK MERKEZİ'NDEN ANLAMLI BULUŞMA