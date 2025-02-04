Ahlatcı Çorum FK, Başakşehir'e 4-1 Yenildi: Yardımcı Antrenör Can Güçer Açıklamalarda Bulundu

Ahlatcı Çorum FK, Tokyo'da Saha Sorunu Yaşıyor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK, konuk olduğu RAMS Başakşehir karşısında 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan yardımcı antrenör Can Güçer, İstanbul'da antrenman yapacak saha bulamamaları nedeniyle yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

Güçer'den Açıklamalar

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Güçer, genç oyuncularıyla mücadele etmelerinin nedenlerine vurgu yaptı. "Bandırmaspor maçından sonra yönetim böyle bir açıklamada bulundu. Çok yoğun bir fikstüre girdik ve ligdeki hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Sürekli maçlar oynayacağız. Otobüsle buraya gelip geri dönmek ve Sakarya'ya gitmek oldukça yorucuydu. İstanbul'da antrenman yapacak saha imkanı bulamadık. Yönetim böyle bir karar aldı," dedi.

Genç Oyunculara Tecrübe Kazandırma Vurgusu

Can Güçer, altyapı oyuncularıyla maça çıkmalarını sağlayan kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın'a da teşekkür etti. "Buradan A takıma kazandırmak istediğimiz oyuncular var. Bu açıdan maç önemliydi. Rakibin ön alanda etkili olduğunu biliyorduk ve buna dair önlem almaya çalıştık. Oyuncular buna iyi cevaplar verdi. Ancak bazı bireysel hatalardan goller yedik. Bu hatalardan ders çıkararak, genç oyuncularımızın gelişimi için çalışmalarımıza devam edeceğiz," şeklinde konuştu.