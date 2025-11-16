Alaşehirli Karateciler Denizli'den 15 Madalya ile Döndü

Turnuva Detayları

Denizli'de 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenen 3. Haldun Alagaş Uluslararası Karate Turnuvası, 49 kulübün katılımıyla gerçekleştirildi. Alaşehir Belediyespor Karate Takımı, organizasyonda 4 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanarak genel klasmanda 9. sırada yer aldı.

Takım antrenörü Bilal Gültekin, sporcuların aldığı her başarının büyük bir emeğin sonucu olduğunu belirterek Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na verdikleri destek için teşekkür etti. Gültekin, sporcuların turnuvaya aylar süren yoğun bir hazırlıkla girdiğini ve elde edilen başarıların 'bir değil, bin bir mücadelenin' sonucu olduğunu söyledi.

Madalyalar ve Öne Çıkan İsimler

Altın madalyalar: Balım Güneş (2018 Bayan Kata), Yusuf Kahraman (2016 - 30 kg), Deniz Kiraz (Yıldızlar - 49 kg) ve Halil Efe Kocatürk (Büyükler - 67 kg).

Gümüş madalyalar: Elif Miray Oktay (2018 Bayan +32 kg), Ömür Deniz Çelik (Yıldızlar +50 kg), Alperen Pusmak (Yıldızlar 50 kg), Furkan Efe Şahin (Yıldızlar 55 kg) ve Mehmet Sarıtaş (Yıldızlar 45 kg).

Bronz madalyalar: Muhammed Ömer Çiftçi (2017 Kata 3.’lük + Kumite 3.’lük), Feyza Gül Sarıçam (2015 Bayan 40 kg), Mustafa Arıkanlı (Yıldızlar +50 kg) ve Eymen Turgut (Yıldızlar 45 kg).

