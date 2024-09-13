Alper Uludağ, MKE Ankaragücü'ne Geri Döndü

Alper Uludağ, MKE Ankaragücü'ne Yeniden Katıldı

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, sol bek pozisyonunda görev yapan Alper Uludağ'ı kadrosuna dahil etti. Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından Ankaralı ekipten ayrılan Uludağ, Sakaryaspor ile anlaşarak yeni bir sayfa açmıştı.

Yeni Sözleşme Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcu ile bir yıl süreli bir sözleşme imzalandı. Bu durum, futbolseverler arasında büyük bir sevinç yarattı.

Futbolculuk Kariyeri

33 yaşındaki Alper, Belçika'da dünyaya gelmiş ve profesyonel kariyerine Almanya'da başlamıştır. Türkiye'de ise Kayserispor, Trabzonspor, Akhisarspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Adana Demirspor ve Giresunspor takımlarında da forma giymiştir.