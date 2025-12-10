DOLAR
Sofular Ortaokulunda Tekvando Rüzgarı: Pazarlar Spor Lisesi'nden Tanıtım ve 30 Başvuru

Pazarlar Spor Lisesi'nin Sofular Ortaokulu'ndaki tekvando tanıtımı büyük ilgi gördü; 30 öğrenci kurs için başvurdu, kayıtlar veli izni ve sağlık raporu sonrası başlayacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:05
Sofular Ortaokulunda tekvando rüzgarı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde sporun tabana yayılması ve gençlerin farklı branşlarla tanışması hedefiyle düzenlenen etkinlik, Pazarlar Spor Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyon, Sofular Ortaokulu'nda coşkulu bir spor atmosferi oluşturdu.

Tanıtım ve gösteri

Antrenör Mustafa Ergen ile Okul Müdürü Muammer Gökalp rehberliğinde organize edilen etkinlikte, lise öğrencileri Buğlem Terkin, Ecrin Dila Gökalp ve Rana Coşkun tarafından bir tekvando tanıtım ve gösteri eğitimi sunuldu. Gösteri, ortaokul öğrencileri tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Kurs başvuruları ve başlangıç süreci

Etkinliğin ardından yapılan açıklamada, 30 öğrencinin tekvando kurslarına katılmak üzere başvuru yaptığı belirtildi. Kayıtların tamamlanmasının, yani veli izni, sağlık raporu ve resmi onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından kursların kısa süre içinde başlayacağı duyuruldu.

Destek ve teşekküler

Organizasyonun başarılı geçmesi ve öğrencilerin spora olan ilgisinin artması ilçe genelinde memnuniyetle karşılandı. Etkinliğe verdikleri destek için başta Pazarlar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere tüm kurumlara teşekkür edildi.

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Muammer Gökalp, Antrenör Mustafa Ergen, gösteride yer alan öğrencilere ve ev sahipliği yapan Sofular İlkokul/Ortaokulu yönetim ile öğretmenlerine teşekkürlerini iletti. Bu tür iş birliklerinin ilçedeki spor kültürünün gelişmesine ve yetenekli gençlerin keşfedilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

