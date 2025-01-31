Alperen Şengün, NBA All-Star'a Seçilen İkinci Türk Oyuncu Oldu

Alperen Şengün, NBA All-Star'a Seçilen 2. Türk Oyuncu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın genç yıldızı Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu olma başarısını gösterdi. 2007 yılında bu başarıyı kazanan Mehmet Okur'un ardından, Alperen tarih yazdı.

2021 yılından itibaren NBA'de mücadele eden 22 yaşındaki milli basketbolcu, bu sezon takımı Houston Rockets'ın önemli isimleri arasında yer alıyor. Şengün, bu sezon maç başına 19,1 sayı, 10,4 ribaunt ve 5,0 asist ortalamalarıyla dikkat çekti.

Houston Rockets, Alperen'in de katkılarıyla şu anda 32 galibiyet ve 15 mağlubiyet ile Batı Konferansı'nda 2. sırada bulunuyor.

All-Star Maçı Detayları

NBA All-Star Maçı, 16 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Bu maçta, her iki konferansın ilk 5 oyuncusu ve NBA baş antrenörleri tarafından belirlenen 14 yedek oyuncu ile birlikte toplamda ligin en iyi 24 yeteneği sahaya çıkacak.

Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, 21. kez All-Star seçilerek rekor kırdı ve Alperen Şengün ile birlikte Batı Konferansı takımında yer alacak. Şengün, Batı Konferansı All-Star kadrosunda önemli isimler arasında Stephen Curry, Nikola Jokic, Kevin Durant ve James Harden ile mücadele edecek.

2025 NBA All-Star Organizasyonu

2025 NBA All-Star organizasyonu ise San Francisco'daki Chase Center'da gerçekleştirilecek.

All-Star Maçında Yer Alacak 24 Oyuncu

Doğu Konferansı All-Star İlk 5'i:

Jalen Brunson (New York Knicks)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Doğu Konferansı All-Star Yedekleri:

Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyler Herro (Miami Heat)

Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Pascal Siakam (Indiana Pacers)

Batı Konferansı All-Star İlk 5'i:

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Batı Konferansı All-Star Yedekleri:

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

James Harden (LA Clippers)

Jaren Jackson (Memphis Grizzlies)

Alperen Şengün (Houston Rockets)

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)