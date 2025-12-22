DOLAR
Altay devreyi 4 galibiyetle kapattı — Düşme hattından 8 puan uzakta

Altay, TFF 3. Lig 4. Grup’ta son 4 maçını kazanıp kalesini gole kapatarak puanını 18'e yükseltti ve düşme hattıyla farkı 8'e çıkardı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:11
Altay devreyi 4 galibiyetle kapattı

Altay, TFF 3. Lig 4. Grup’ta ilk devrenin son dört haftasında üst üste aldığı galibiyetlerle önemli bir çıkış gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu seriyle puanını 18'e yükselterek 10. sıraya yerleşti ve düşme hattıyla farkı 8 puana çıkardı.

Teknik direktör değişikliği ve toparlanma

Sezonun ilk 6 haftasında galibiyet alamayan Altay, bu süreçte teknik direktör değişikliğine giderek Ramazan Kurşunlu’nun yerine Yusuf Şimşek'i göreve getirdi. Şimşek yönetiminde 7. haftada Tire 2021 FK karşısında alınan zafer, takımın sezonun ilk galibiyetini getirdi. Ardından yaşanan dalgalanmanın ardından takım, sezonun ilk devresinin son bölümünde yeniden toparlanma gösterdi.

Son 4 maçta kalesini gole kapattı

Altay, son dört maçın tamamını kazanırken bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı. Seride alınan sonuçlar şöyle: Eskişehir Anadolu 2-0, Çoruhlu FK 1-0, Afyonspor 1-0 ve Nazilli Belediyespor 3-0. Bu performans, Yusuf Şimşek yönetimindeki takımın hem hücumda hem de savunmada istikrar yakaladığını gösterdi.

Bu sonuçlarla Altay, devre arasına moralli girerek ikinci yarı için ümit verdi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

